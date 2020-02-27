تقييد الحركة الجوية بين روسيا وإيران بسبب فيروس كورونا

دخلت اليوم حيز التنفيذ القيود التي فرضتها السلطات الروسية على حركة الرحلات الجوية المسجلة والتشارتر بين روسيا وإيران.

وأمس، أعلنت وزارة المواصلات الروسية عن اتخاذ هذه الإجراءات، في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومنع وصول العدوى إلى الأراضي الروسية من إيران.

ووفقا للقرار، ستقتصر الرحلات الجوية بين البلدين على شركة "أيروفلوت" الروسية، وMahan Air الوطنية الإيرانية، على أن يتم استقبال الطائرات القادمة من إيران في الجناح F من مطار شيريميتيفو شمالي العاصمة موسكو.

قبل تطبيق القيود المذكورة، كانت شركة "أيروفلوت" تنفذ رحلة واحدة يوميا إلى طهران، فيما كانت شركات الطيران الإيرانية تسير رحلات تشارتر دورية إلى بعض المناطق الروسية.

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وفرضت روسيا قيودا على الحركة الجوية مع الصين، وستعلق الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية اعتبارا من 1 مارس المقبل، كما ستحضر جملة من الوجهات الجوية، ولاسيما من وإلى إيطاليا وعبرها.

المصدر: تاس