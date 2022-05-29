هل تثبت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية؟
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تحدث مسيرة الاعلام او ما تعرف برقصة الاعلام الإسرائيلية صخبا وتفاعلا استثنائيا هذا العام مع مشاركة أعداد كبيرة من المستوطنين
قدرت بنحو خمسين ألفا مارس عدد منهم طقوسهم علانية في باحات المسجد الأقصى وبضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية
السلطة الفلسطينية حذرت من أن إسرائيل “تلعب بالنار” خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات وتصعيد عمليات القتل، وطالبت المجتمعَ الدولي وخاصةً الإدارة الأمريكية بتحملِ مسؤولياتِها، فيما أعلنت الفصائل بكل تشكيلاتها جهوزيتها الكاملة للرد.