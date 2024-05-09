هل إدارة بايدن جادة بتعليق تسليم الذخائر الثقيلة لإسرائيل؟

أسلحتنا قتلت المدنيين، هكذا يعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء تلفزيوني أن إسرائيل استخدمت القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لها لقتل المدنيين الفلسطينيين،

مهددًا تل أبيب ولأول مرة بأن واشنطن ستوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.

تصريحات بايدن وصفها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالمحبطة والمخيبة للآمال، مشيرًا إلى أنها تعطي أعداء تل أبيب أملا في تحقيق مآربهم. فيما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو مؤكدًا أن تصريحات بايدن والإجراءات الأمريكية ضد تل أبيب سببها الإدارة الفاشلة من جانب حكومة إسرائيل.

فهل تنجح تهديدات بايدن في ثني نتنياهو عن اجتياح رفح؟ وكيف سيؤثر أي تقييد أمريكي للأسلحة على قدرات إسرائيل العسكرية في حربها على غزة؟

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