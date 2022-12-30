شراكة روسية صينية استراتيجية.. ما مصير النفوذ الأمريكي؟

خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ شدد بوتين على أهمية الشراكة بين البلدين كعامل استقرار على خلفية التوترات الجيوسياسية في العالم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التنسيق بين موسكو وبكين يساعد على تشكيل نظام عالمي عادل، اقتصاديا أوضح الرئيس الروسي أن الظروف غير المواتية في الأسواق الدولية لم تحل دون ضمان تحقيق نمو قياسي في مؤشرات التجارة بين البلدين ورفع حجم صادرات الطاقة الروسية نحو الصين، من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جي بينغ على أن الصين مستعدة لرفع مستوى التنسيق والشراكة السياسية مع روسيا في ظل الوضع العالمي الصعب.

وفي تعقيبها على مضامين القمة الروسية الصينية وزيارة الرئيس الصيني المرتقبة لموسكو خلال الربيع المقبل، أعربت الخارجية الأمريكي عن قلقها من التقارب بين البلدين وتصرفات بكين التي تعكس رغبة بتوثيق التقارب مع موسكو.

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