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رغم عدم تنفيذها للشروط.. سعي محموم لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا

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نقلت مجلة بوليتيكوأن الاتحاد الأوروبي يرغب في بدء مفاوضات حول ضم أوكرانيا قبل أن تتولى هنغاريا رئاسةَ المجلس الأوروبي في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل

وأكدت المجلة أن بلجيكا، التي تتولى الآن رئاسة المجلس، تعتزم بدء مباحثات على المستوى الوزاري بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل الأوروبي في الخامس والعشرين من يونيو .. وأشارت بوليتيكو إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا قد نفذت بعض التدابير اللازمة للانضمام إلى الاتحاد، إلا أن هذا الموضوع لا يزال قضية حساسة بالنسبة لهنغاريا... يذكر أن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو كان قد أكد في أوائل مايو أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أمر غير واقعي في الظروف الحالية ... فلماذا تريد أوروبا الآن التعجيل بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدفا الى الاتحاد ؟ وهل يعني ذلك أنهما تلبيان شروط الاتحاد ؟ أم أن سفر قطار المفاوضات سيكون طويلا؟

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