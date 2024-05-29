الأساطير الأربع الكبرى في سياسة دونالد ترامب

تعيش نخبة السياسة الخارجية العالمية حالة شبه هيستيرية إزاء الاحتمال الواقعي لعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. ولكن لا شيء يدعو للخشية. ألكساندر غراي – ناشيونال إنترست

تسعى المؤتمرات الدولية، وصفحات الرأي في الصحف، والمعلقون التلفزيونيون إلى التفوق على بعضهم بتوقعات رهيبة إذا استعاد السيد ترامب البيت الأبيض؛ من وفاة الديمقراطية الأمريكية إلى الانسحاب الكامل لأمريكا من القيادة العالمية، وحتى شبح وصول زعيم موال لموسكو يتولى السيطرة على جهاز الأمن القومي الأمريكي.

ومع ذلك، فإن التقييم الواضح لسجل السياسة الخارجية الفعلي للسيد ترامب كرئيس يجب أن يوضح أن التحذيرات المتكررة كثيرًا من معلقي السياسة الخارجية العالمية لا تشبه الواقع كثيرًا، وهي، في كثير من الحالات، عكس مواقف السيد ترامب وأفعاله أثناء وجوده في منصبه.

منذ اللحظة التي دخل فيها السيد ترامب السباق الرئاسي لعام 2016، أدانه المعلقون المؤسسيون باعتباره متهورًا وتهديدًا محتملاً للسلام الدولي. ولم يعتبر النهج الخطابي الفريد الذي اتبعه ترامب في التعامل مع الدبلوماسية مجرد أسلوب غير مصنف، بل وخطير، في نظر المعلقين العالميين، مع توقعات بصراع وشيك ناجم عن ترامب وهو أمر شائع طوال فترة رئاسته.

ومع ذلك، وخاصة في ضوء زعزعة الاستقرار الدولي التي حدثت منذ ترك السيد ترامب منصبه، لا شيء أبعد عن الحقيقة. كان فهم السيد ترامب البديهي لكيفية الحفاظ على نظام عالمي آمن ومزدهر يعتمد على القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية الساحقة؛ رؤية "السلام من خلال القوة" التي عبر عنها رونالد ريغان بشكل مشهور.

وعلى النقيض من أسلافه اختار السيد ترامب عدم القيام بتدخلات عسكرية أجنبية غير ضرورية (مثل العراق وليبيا) أو السماح بضياع الردع الأمريكي من خلال الخطابة الجوفاء (كما هو الحال في سوريا) أو تصور الضعف الأمريكي من قبل خصومنا. (مثل أفغانستان وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي). ولم يكن عدم وجود صراع عالمي في عهده مجرد حادث تاريخي؛ لقد كان رد فعل متعمدًا على السياسات التي صاغها السيد ترامب ونفذتها إدارته.

والادعاء الأكثر تكرارا بين يدي المؤسسة هو أن السيد ترامب انعزالي ويتبنى عقيدة "أميركا أولا" المستعارة من مناهضي التدخل في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. ولطالما أعرب ترامب عن شكوكه بشأن التشابكات العسكرية الأمريكية الطويلة في الخارج، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع شخصيات بارزة في السياسة الخارجية مثل برنت سكوكروفت وكولن باول.

ولكن خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، سعى ترامب ببساطة إلى تغيير الطرق التي تنخرط بها الولايات المتحدة على المستوى العالمي بدلا من سحب الولايات المتحدة من العالم، مقارنة بالرئيسين أوباما وبايدن.

وعلى النقيض من رؤية الحزب الديمقراطي لأمريكا، والتي تتمتع بقدرة لا تنتهي على التدخل في الخارج، رأى ترامب أمريكا منهكة اقتصاديًا وعسكريًا وتتخلى عن مصالحها الأساسية لصالح التشابكات الإضافية. وتحت قيادته، أعادت أمريكا التركيز على عصر جديد من المنافسة بين القوى العظمى؛ وتابعت مفاوضات السلام التاريخية في الشرق الأوسط والبلقان التي خدمت المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وعملت أمريكا في عهد ترامب على بناء وتوسيع الشراكات مثل الرباعية مع الهند واليابان وأستراليا؛ والتحالفات الحاسمة الحديثة مثل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وسعى إلى إعادة التوازن إلى تصرفات القوات التي عفا عليها الزمن في ألمانيا والشرق الأوسط لصالح نشر القوات على الخطوط الأمامية في أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية.

غالبًا ما يصور المقيمون في مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن إدارة السيد ترامب الأولى على أنها تفتقر إلى استراتيجية شاملة. ومع ذلك، منذ الأيام الأولى له في منصبه، بدأ السيد ترامب في تغيير جذري في نهج الحكومة الأمريكية تجاه القضية الأساسية في عصرنا وهي التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني. لقد أعادت استراتيجية السيد ترامب للأمن القومي تنظيم جميع عناصر القوة الوطنية الأمريكية للتصدي لهذا التهديد، مع وجود وثائق داعمة مثل استراتيجية الدفاع الوطني.

وبحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه في عام 2021، كان كل ركن من أركان الحكومة الفيدرالية منخرطًا في تقوية الولايات المتحدة من تأثير الحزب الشيوعي الصيني، وهو تطور غير عادي في أربع سنوات فقط ومثال مثالي للاستراتيجية الكبرى التي تم تصورها وتنفيذها في الوقت الفعلي.

ربما لا توجد أسطورة حول سياسة ترامب الخارجية أكثر ضرراً أو كذبا من الادعاء بأن السيد ترامب يميل بطريقة أو بأخرى بشكل إيجابي إلى الزعيم الروسي. لقد كان خطاب السيد ترامب تجاه بوتين انعكاسا لاعتقاده بأن موسكو، باعتبارها قوة عظمى تستعيد أمجادها، تظل ذات أهمية على الساحة العالمية ويجب أن تشارك فيها.

ومع ذلك فقد زود ترامب كييف بذخائر بالغة الأهمية أثبتت أنها لا تقدر بثمن خلال غزو عام 2022، وفرض عقوبات على عدد لا يحصى من المواطنين الروس بسبب نشاطهم، وقاتل بقوة ضد خط أنابيب نورد ستريم 2، وساعد حلفاء مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق في جهود الردع.

ومن المرجح أن ذعر المؤسسة بشأن عودة ترامب المحتملة لم يصل إلى ذروته بعد، مع ما يقرب من ستة أشهر حتى انتخابات عام 2024. ومن الأفضل للأمريكيين أن يتجاهلوا إثارة الخوف من جانب طبقة السياسة الخارجية العالمية، وأن يقوموا بتقييم العالم الذي كان تحت قيادة السيد ترامب: نظام دولي يحدده الرخاء الأميركي، والتركيز المكثف على المصالح الأميركية الأساسية، والإيمان بالردع القوي كبديل أضمن للسلام.

إن الإخفاقات الواضحة لرئاسة بايدن ينبغي أن تذكر الأميركيين بأن يثقوا بأعينهم، وليس بإضفاء الأساطير على المثقفين المناهضين لترامب.

المصدر: ناشيونال إنترست

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