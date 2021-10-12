روسيا تحذر.. ما سبب محاولة الناتو إعادة نشر قواته في آسيا؟

لا تخفي موسكو قلقها الشديد من التركة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وسيطرة طالبان على البلاد، فوزير خاريجة روسيا سيرغي لافروف يحذر من سعي غربي لإعادة الانتشار العسكري في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا واصفا تصرفات حلف الناتو بأنها تهرّب من مسؤولياته عن تلك التجارب التي خاضها لعشرين سنةً هناك..

فيما يٌطرح سؤال آخر في الأروقة حول إمكانية استخدام الأسلحة المتروكة في أفغانستان لأغراض هدامة..

- كيف تحاول موسكو تجنب تلك الأخطار بالنظر إلى دعواتها المتكررة لطالبان للتحاور مع باقي الفرقاء واحترام تعهداتها؟

- ما هي خطط الغرب.. الولايات المتحدة وحلف الناتو في تلك الدولة وإلى أي درجة هم مستعدون لتغيير اللعبة في دول جوار أفغانستان ولماذا ترى فيه موسكو تهديدا؟

نطرح معكم العديد من الأسئلة في حلقة اليوم من برنامجكم بالتفاصيل.