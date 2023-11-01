الجيش الإسرائيلي يقر بخسائره.. حربنا مع حماس صعبة وطويلة

أقر الجيش الإسرائيلي بارتفاع حصيلة قتلاه في معاركه مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة إلى ستة عشر جنديا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية..

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قيادة الأركان تدرس تغيير خطة اقتحام غزة بشكل جذري نظرا لصعوبة الوضع على الأرض ولكن المتحدث باسم الجيش قال إن الخطة تمضي كما هو مخطط لها وقد تم اتخاذ خطوات إضافية..

وفي السياق قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي سيكون صادما.. في ظل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي الى المنطقة في سياق البحث مآلات الحرب على قطاع غزة.

Your browser does not support audio tag.