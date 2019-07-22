البيت الأبيض يدفن اتفاقات الحد من التسلح

"تقييد الأسلحة الاستراتيجية"، عنوان مقال ميخائيل كورستيكوف وايلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، حول ترجيح خروج أمريكا من جميع اتفاقات الحد من التسلح، بذريعة عدم انضمام الصين إليها.

وجاء في المقال: الاختلاف الكلي في المواقف بشأن قضايا الحد من التسلح، بات واضحا بعد اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في جنيف، الأربعاء. فموسكو مهتمة بتوسيع أو تحديث معاهدتي الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى (INF) والأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START-3) ، فيما تريد واشنطن استبدال اتفاقيات جديدة بها. مهمة الولايات المتحدة، السيطرة على الرؤوس النووية التكتيكية الروسية وإدراج الصين ضمن الموقعين على الاتفاقيات الجديدة، التي ترفض بكين حتى مناقشتها.

وكان العديد من خبراء مراقبة التسلح، في كل من روسيا والولايات المتحدة، قد شككوا في مبادرة البيت الأبيض، ولم يستبعدوا أنهم في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدركون جيدا عدم جدوى إبرام اتفاق نووي ثلاثي. فوفقا لمصدر "كوميرسانت"، الروسي المطلع على مضمون لقاء الرئيسين بوتين وترامب في أوساكا، لم يطرح دونالد ترامب على فلاديمير بوتين مسألة انضمام الصين إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، فعلى مدى العامين الماضيين، انخفض عدد موظفي وزارة الخارجية، المسؤولين عن إعداد عقود جديدة، بنسبة 70 %. ففي مكتب الاستقرار الاستراتيجي والردع، وفقا لصحيفة الغارديان، يعمل الآن أربعة أشخاص بدلاً من الـ 14 السابقين. وقد اعترفت مصادر غارديان في الكونغرس الأمريكي بعدم وجود أي خطة لإبرام معاهدة جديدة بدل START-3 المنتهية مدتها، بل لا يلوح ذلك في الأفق.

وبالتالي، تغدو واضحة الآن الحاجة إلى تصور عن اتفاق جديد على الأقل، بالنظر إلى عدم رغبة إدارة دونالد ترامب، بشكل قاطع، تمديد معاهدة ستارت- 3، وموقف الكونغرس الأمريكي والدول الأوروبية من ذلك: فهنا وهناك، يدعون البيت الأبيض إلى عدم التخلي عن الركيزة الأخيرة للتحكم بالتسلح. فيما الحديث عن اتفاقية جديدة مع الصين، يتيح للإدارة الأمريكية القول بأنها لا تدفن الاتفاق السابق، إنما تسعى إلى اتفاق جديد أكثر حداثة.

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