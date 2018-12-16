حماس تحيي الذكرى 31 لانطلاقتها

انطلقت اليوم الأحد فعاليات إحياء الذكرى 31 لانطلاقة حركة "حماس" التي تنظمها الحركة تحت عنوان: "مقاومة تنتصر وحصار ينكسر".

واحتشدت الجماهير في "ساحة الكتيبة" والشوارع المحيطة بها غرب مدينة غزة، وسط إجراءات أمنية مشددة وإقامة عشرات الحواجز.

وشارك في الاحتفال قادة حركة "حماس" في غزة، وعلى رأسهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحي السنوار قائد الحركة بغزة، إضافة إلى عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية إلى ساحة الاحتفال.

وشاركت فرق الإنشاد والكشافة في المهرجان، الذي افتتحته نخبة من كتائب "القسام" بعرض عسكري شارك فيه العشرات من المقاتلين بأنواع مختلفة من الأسلحة.

المصدر: RT + وكالات