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موريتانيا تثمن قرارات الملك سلمان بخصوص قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

موريتانيا تثمن قرارات الملك سلمان بخصوص قضية خاشقجي
RT
العلمان الموريتاني والسعودي
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ثمنت موريتانيا قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم الأحد، إن نواكشوط انطلاقا من علاقاتها التاريخية الراسخة مع السعودية، تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن جمال خاشقجي، وتثمن القرارات التي اتخذها الملك سلمان إجلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

وأكدت موريتانيا على: "ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات التي أحاطت بالحادث، ومحاسبة المتورطين فيه".

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن وفاة جمال خاشقجي بنتيجة "شجار" وقع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وفي إطار التحقيق تم إعفاء وتوقيف 18 مسؤولا، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري.

المصدر: واس

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