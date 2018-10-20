الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السعودية بقضية خاشقجي

أكدت الحكومة الأردنية على أهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية في ما يتعلق بالتحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء في بيان رسمي، صادر عن الحكومة اليوم السبت، أن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، واحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها".

وعبرت الحكومة الأردنية كذلك عن "صادق العزاء" لأسرة خاشقجي وذويه.

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وسبق لبعض الدول العربية، بما فيها مصر والبحرين والإمارات، أن أعربت عن دعمها للخطوات التي اتخذتها السعودية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية خاشقجي.

يذكر، أن السلطات السعودية أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن "وفاة" جمال خاشقجي بنتيجة شجار وقع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وفي إطار التحقيق تم إقصاء وتوقيف 18 مسؤولا، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري.

المصدر: بترا