الملك سلمان يصدر عفوا عن العسكريين السعوديين في اليمن من العقوبات

أمر العاهل السعودي اليوم الثلاثاء، بإعفاء أفراد القوات المسلحة السعودية المنتشرة في اليمن ضمن قوات التحالف بقيادة المملكة، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم.

ونشرت قناة "الإخبارية" الحكومية نص القرار الملكي على حسابها في تويتر:" بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط".

عاجل | #أمر_ملكي:

العفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2018

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء.

وأسفرت العمليات القتالية في اليمن منذ التدخل السعودي عن مقتل نحو 10 آلاف شخص بينهم أكثر من 2200 طفل، وتوجه منظمات حقوقية اتهامات إلى التحالف بالتسبب بمقتل مدنيين في الغارات التي تشنها طائراته على مواقع المتمردين.

وتتهم الرياض طهران، خصها خصمها الأبرز في المنطقة، بدعم الحوثيين بالسلاح، إلا أن إيران تنفي هذا الاتهام وتقول إن تأييدها للحوثيين ينحصر في السياسة فقط.

المصدر: وكالات