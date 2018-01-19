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القوات الصومالية تحرّر 32 طفلا من "حركة الشباب"

أخبار العالم العربي

القوات الصومالية تحرّر 32 طفلا من
Reuters Feisal Omar
أرشيف - عناصر من القوات الصومالية في مهمة
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أعلنت السلطات الصومالية أن وحدات من القوات الحكومية اقتحمت الخميس مدرسة تديرها حركة الشباب وتمكنت من تحرير 32 طفلا أخذتهم الجماعة المتشددة لتجنيدهم في صفوفها.

وأكد عبد الرحمن عمر عثمان وزير الإعلام الصومالي أن الأطفال آمنون والحكومة تعتني بهم.

من جهتها أعلنت حركة الشباب أن قوات حكومية مدعومة بطائرات بلا طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى، وأن 4 أطفال ومعلما قتلوا أثناء العملية.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الحكومة الصومالية بشأن ما أعلنته الحركة عن سقوط ضحايا أو استخدام طائرات من دون طيار.

المصدر: "رويترز"

ألكسندر توميلين

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