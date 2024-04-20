"حزب الله" يعلن تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 20 أبريل 2024.
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:05 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار لجنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية.
2- الساعة 18:10 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة كرد على الاعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب وكفركلا والجبين.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 07:30 استهداف موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة.
2- الساعة 10:20 استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.
3- الساعة 13:10 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.
4- الساعة 14:00 استهداف انتشار لجنود إسرائيليين شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية.
5- الساعة 16:05 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتدميرها.
6- الساعة 17:45 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة كرد على اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب وكفركلا والجبين.
7- الساعة 20:50 استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" إسرائيلية في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
وأكد الإعلام الحربي في ملخصه أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
المصدر: RT