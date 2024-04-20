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"حزب الله" يعلن تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

RT
"حزب الله" يعلن تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 20 أبريل 2024.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:05 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشار لجنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية.

2- الساعة 18:10 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة كرد على ال‏اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‏وكفركلا والجبين.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 07:30 استهداف موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 10:20 استهداف انتشار ‏لجنود إسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.

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3- الساعة 13:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 14:00 استهداف انتشار ‏لجنود إسرائيليين شرق مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية.‏

5- الساعة 16:05 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتدميرها.

6- الساعة 17:45 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة كرد على ‏اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‏وكفركلا والجبين.

7- الساعة 20:50 استهداف آلية ‏عسكرية من نوع "هامر" إسرائيلية في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه وإصابتها إصابة ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

وأكد الإعلام الحربي في ملخصه أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

المصدر: RT

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