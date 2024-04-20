بصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية.. حزب الله يغير قواعد الاشتباك مع إسرائيل

مع ارتفاع وتيرة تبادل إطلاق النار ودخول أسلحة وتكتيكات جديدة ساحة المواجهة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، يفتح الصراع أبوابه على سيناريوهات التصعيد في ظل معادلات جديدة في المنطقة

ترجح عودة الردع بين إسرائيل وإيران إلى مناطق الظل بعد عقب من الضربات المباشرة.



فمقابل تزايد القصف الجوي وإمعان الجيش الإسرائيلي في سياسة الاغتيالات وتتبع القيادات الميدانية لحزب الله، جاء رد الحزب في عمل وصف بالمركب استهدف سرية استطلاع إسرائيلية في بلدة عرب العرامشة باستخدام الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وخلف إصابة أربعة عشر عسكريا إسرائيليا في أكبر حصيلة يحدثها هجوم واحد منذ بدء المواجهة عل حدود البلدين.

فما هي خلفيات التحولات الطارئة على نهج المواجهة؟ وما تبعات ذلك على مسارات التصعيد المحتملة؟

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