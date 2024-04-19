تفكيك شبكة إجرامية ومصادرة كميات من المخدرات غرب الجزائر

تمكنت العناصر الأمنية الجزائرية في ولاية وهران غرب البلاد من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف شخصين أحدهما مطلوب للعدالة، مع مصادرة أكثر من 26 كلغ من المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة وتخزين المخدرات، تم خلالها الإيقاع بشخصين أحدهما ملاحق من طرف العدالة".

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وأوضحت أن "العملية النوعية تمت بفضل معلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بالمتاجرة وتخزين المخدرات بأحد المساكن".

وأضافت أنه "بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بالتفتيش تم توقيفهم ومصادرة كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 26 كلغ و 500 غرام من الكيف المعالج و 1440 قرصا من نوع بريغابلين 300 ملغ ودراجة نارية مسروقة كانت تستخدم في عملية النقل والتوزيع".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية