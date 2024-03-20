بالفيديو.. كتائب "القسام" تستهدف ناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف ناقلة جند صهيونية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

إقرأ المزيد

وأكدت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأعلنت كتائب "القسام" أمس الثلاثاء أنها "استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، مضيفة: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء".

وأضافت في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس".

من جهته، حدّث الجيش الإسرائيلي بياناته على موقعه الرسمي بعد الإعلان عن مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة، كاشفا أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT