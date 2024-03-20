"كتائب القسام" تعلن قتل وجرح عناصر قوة إسرائيلية بتفجير فتحة نفق في خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير فتحة نفق في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وقبل ذلك بقليل، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT