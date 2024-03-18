من هنأه أولا؟.. رواد عرب على منصة "إكس" يتجادلون في فوز بوتين

حظي فوز الرئيس فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية باهتمام كبير في العالم العربي حيث هنأه رواد "إكس" على فوزه الساحق بولاية جديدة لست سنوات، وجادلوا من منهم بارك له أولا.

وكتب أحدهم: "من اليمن نهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية".

وفي لبنان حيث يلقب الرئيس الروسي بـ"أبو علي بوتين"، كتب مهنئون: "نحو الرابعة ما بتلبق لغيرك الشيخ أبو علي بوتين"، "الف مبروك ابو علي بوتين والمقهور اليوم يشتري قنينة وسكي ويشربها بركي بينسى شواي"، و"الف مبروك للرفيق ابو علي بوتين".

نحو الرابعة 🇷🇺 ✌️

ما بتلبق لغيرك ❤️

الشيخ أبو علي بوتين pic.twitter.com/5uKiVHBTPo — ‏ ‏کُمَيْلٰ 𝕏 (@kumailkhb) March 17, 2024

الف مبروك ابو علي بوتين والمقهور اليوم يشتري قنينة وسكي ويشربها بركي بينسى شواي. — abbas haidar (@abbashaidar22) March 17, 2024

الف مبروك ابو علي بوتين والمقهور اليوم يشتري قنينة وسكي ويشربها بركي بينسى شواي. — abbas haidar (@abbashaidar22) March 17, 2024

وتنافس آخرون حول من هنأ الرئيس الروسي أولا وقال أحدهم: "الف مبروك لأكون اول مواطن جزائري يهنئ بوتين".

الف مبروك لاكون اول مواطن جزائري يهنئ بوتين — dif fateh (@DifGrol) March 18, 2024

ورد آخر بالقول: "راجع التغريدات نحن أول من هنأ بوتين با الفوز".

راجع التغريدات نحن أول من هنأ بوتين با الفوز😁 — شعب لبنان واليمن🇱🇧🌷🇾🇪 (@Lebnan2024yemen) March 18, 2024

وشدد أحدهم على أن "العالم المحب للحرية كله يحب الأحرار مثل بوتين".

العالم المحب للحرية كله يحب الاحرار مثل بوتين — Djamel Belkhiri (@DjamelBelkhiri3) March 18, 2024

وقال آخر: "بوتين له سياسته الخاصة ولا يمكن إنكار قوته السياسية ...".

بوتين له سياسته الخاصة

ولا يمكن انكار قوته السياسية ... — Fahad bin Abdulaziz bin Jumah (@fahadbinjumah1) March 18, 2024

وقال آخر: "بالتوفيق للشعب الروسي نجاح الإنتخابات رغم الهجمات والتشويش والتشكيك في نزاهتها وقوة المشاركة فيها. والمزيد من الأرق والقلق لحلف الضباع وأمهم شيطان العالم".

بالتوفيق للشعب الروسي نجاج الإنتخابات رغم الهجمات و التشويش و التشكيك في نزاهتها و قوة اامشاركة فيها .والمزيد من الأرق و القلق لحلف الضباع و أمهم شيطان العالم — وحيد عزيري (@aziriwahid) March 18, 2024

الف الف مبرووك للقيصر العظيم بوتين على الفوز الكاسح — ابو يعقوب (@wwwwwrwrmkenan) March 17, 2024

وأظهر فرز 99.5% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، تصدر بوتين النتائج بنسبة 87.33%.

المصدر: RT