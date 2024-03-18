 
مباشر

من هنأه أولا؟.. رواد عرب على منصة "إكس" يتجادلون في فوز بوتين

أخبار العالم العربي

من هنأه أولا؟.. رواد عرب على منصة
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6gn

حظي فوز الرئيس فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية باهتمام كبير في العالم العربي حيث هنأه رواد "إكس" على فوزه الساحق بولاية جديدة لست سنوات، وجادلوا من منهم بارك له أولا.

وكتب أحدهم: "من اليمن نهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية".

وفي لبنان حيث يلقب الرئيس الروسي بـ"أبو علي بوتين"، كتب مهنئون: "نحو الرابعة ما بتلبق لغيرك الشيخ أبو علي بوتين"، "الف مبروك ابو علي بوتين والمقهور اليوم يشتري قنينة وسكي ويشربها بركي بينسى شواي"، و"الف مبروك للرفيق ابو علي بوتين".

وتنافس آخرون حول من هنأ الرئيس الروسي أولا وقال أحدهم: "الف مبروك لأكون اول مواطن جزائري يهنئ بوتين".

ورد آخر بالقول: "راجع التغريدات نحن أول من هنأ بوتين با الفوز".

وشدد أحدهم على أن "العالم المحب للحرية كله يحب الأحرار مثل بوتين".

وقال آخر: "بوتين له سياسته الخاصة ولا يمكن إنكار قوته السياسية ...".

وقال آخر: "بالتوفيق للشعب الروسي نجاح الإنتخابات رغم الهجمات والتشويش والتشكيك في نزاهتها وقوة المشاركة فيها. والمزيد من الأرق والقلق لحلف الضباع وأمهم شيطان العالم".

وأظهر فرز 99.5% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، تصدر بوتين النتائج بنسبة 87.33%.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات