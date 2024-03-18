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بوتين: إذا كان العدو تعجبه "مفرمة اللحم" فذلك مناسب لروسيا

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بوتين: إذا كان العدو تعجبه
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تهاجم بلا تفكير، وتقع في "مفرمة اللحم" التي هي مفيدة بالنسبة لروسيا.

وأضاف بوتين في كلمة من مقر حملته الانتخابية بعد انتهاء عمليات التصويت: "إذا كانوا (الأوكرانيون) يحبون ذلك بهذه الطريقة، فمن حيث المبدأ يناسبنا. لهذا السبب يهاجمون بلا تفكير، إنها مثل "مفرمة اللحم" بالنسبة لهم، فإن ذلك يناسبنا ... دعهم يحاولون".

وأوضح أن محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة مناطق حدودية في روسيا، تعني أنه سيكون هناك عدد أقل من الأفراد في مناطق الاشتباك الأخرى.

وقال بوتين إن القوات الروسية "تمزق" العدو في بعض خطوط الجبهة، و"تتقدم كل يوم، بحذر، ولكن كل يوم، وهذا أكثر قليلا من مجرد دفاع نشط".

المصدر: RT

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