بوتين حول الصراع مع "الناتو": لا شيء مستبعد لكن من غير المرجح أن أحدا مهتم باحتمال حرب عالمية ثالثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف "الناتو"، سيكون العالم على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة، وليس مرجحا أن يكون أحد مهتما بذلك.

وقال بوتين ردا على سؤال حول مدى احتمال نشوب صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي: "أعتقد أن كل شيء ممكن في العالم الحديث".

وشدد بوتين على القول: "أنا قلت أصلا، ومن الواضح للجميع أن هذا سيكون على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق. وأعتقد أن من غير المرجح أن يكون أي شخص مهتما بهذا".

يذكر أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 80.00% من الأصوات في عموم البلاد بنسبة 87.15%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT