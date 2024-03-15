بوتين: تصدت قواتنا لمحاولة 2.5 ألف فرد و35 دبابة أوكرانية مهاجمة أراضي بلادنا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2.5 ألف فرد و35 دبابة، ولم يحقق العدو نجاحا في أي مكان ولاذ بخسائر فادحة.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، إن نظام النازيين الجدد في كييف خطط ويحاول تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة قبل الانتخابات في روسيا.

وأضاف أن "قوات ووسائل العدو التي حاولت اختراق الأراضي الروسية بلغ عددها أكثر من 2.5 ألف عنصر و35 دبابة ونحو 40 آلية مدرعة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية التي هاجمت أراضي الاتحاد الروسي فرت بخسائر.

وشدد بوتين على أن العدو يحاول صرف الانتباه عن الوضع الحقيقي على خط التماس من خلال ارتكاب استفزازات، مؤكدا "واثقون من أن كييف لن تكون قادرة على التدخل في الانتخابات في روسيا الاتحادية بهجماتها. ونشدد على أن هجمات كييف على روسيا الاتحادية لن تمر دون عقاب".

يتبع..