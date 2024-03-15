بوتين: دفاعاتنا الجوية دمرت نحو 95% من صواريخ وقذائف العدو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت نحو 95% من صواريخ وقذائف العدو.

كما أشار الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إلى أن "ممثلي نظام كييف ارتكبوا عددا من الهجمات التخريبية والإرهابية في المناطق الحدودية لروسيا، وكان الغرض من هذه الأعمال هو محاولة منع إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا".

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وأضاف الرئيس: "حوالي 95% من صواريخ وقذائف العدو يتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي لدينا".

وتجري الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في الفترة 15 - 17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

المصدر: "نوفوستي"+RT