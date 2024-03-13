أكل لحوم البشر وانقطاع المياه 7 سنوات.. ما هي "الشدة المستنصرية" في مصر؟

طرح مسلسل "الحشاشين" بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز، نبذة عن "الشدة المستنصرية" في مصر.

وأثارت القصة المأساوية تعجب العديد من المواطنين بشأن ما عاناه الشعب المصري لمدة 7 سنوات متواصلة من عدم وجود طعام وشراب.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أنه وخلال "الشدة المستنصرية" تم اللجوء حينها إلى تناول لحوم البشر والكلاب وأنواع متعددة من الحيوانات نتيجة المجاعة والسنين العجاف التي شهدتها مصر في تلك الحقبة الزمنية.

ما هي "الشدة المستنصرية"؟

و"الشدة المستنصرية" هي فترة امتدت لسبع سنين في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وقد سُميت هذه الفترة نسبة إليه، وحصلت هذه السنوات العجاف تحديدا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري حيث حصلت المجاعة خلاله نتيجة جفاف مياه نهر النيل وذلك هو السبب الرئيسي، فيما حدثت "الشدة المستنصرية" نتيجة عدة أسباب جميعها يندرج تحت إطار الفساد.

ووفق الموقع المصري تدخلت أم الخليفة المستنصر بالله في الحكم حتى ساءت الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن محاربة الجنود لبعضهم البعض وانقسامهم إلى بين عبيد ومغاربة وأتراك وأرمن وشوام(شاميين)، كما أن ضعف شخصية الخليفة والأخذ بنصيحة من حوله الذين أرادوا تدمير البلاد، كان سببا مباشرا في وقوع "الشدة المستنصرية".

وروى المؤرخون أحداثا لا يصدقها العقل والمنطق فيما يخص "الشدة المستنصرية" في مصر، فقد قال عنها البغدادي "تزايدت الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حيث كان في بداية الأمر يقطعون الطرقات ليقتلوا من بها حتى يأخذوا لحمه ويأكلوه، وقد صنعوا الخطاطيف لانتشال الناس والكلاب والمواشي وهم يجلسون في أعلى بيوتهم".

وأضاف "فإذا مر أي كائن حي كانوا ينتشلوه وسرعان ما يشرحون لحمه ويبدأون في أكله".

وقد وصف أحد الكتاب واقعة من أبشع وقائع "الشدة المستنصرية" في مصر، حيث وثق المشهد امرأة تحتضن زوجها الميت وتأكل من لحمه حتى كادت الجثة تنفجر، هذا إلى جانب بيع كافة الممتلكات من أجل شراء رغيف من الخبز فقط والذي سعره وصل حينها إلى خمسين دينارا.

وقيل أنه قد مات نحو ثلثي سكان مصر خلال الشدة المستنصرية.

وانتهت "الشدة المستنصرية" في مصر بنهاية المطاف على يد بدر الدين بن عبد الله الجمالي عام 1573، وذلك بعدما استغاث به المستنصر بالله ليعيد العدل والحياة مرة أخرى في مصر، فقد حارب الجنود الفاسدين وأصلح نظام الري بعد أن تم حل أزمة المياه بحكمة من الله، ثم اتجه الجمالي إلى ترميم القاهرة وإعادة تعمير البلاد.

وأطلق المصريون اسم بدر الدين بن عبد الله الجمالي على أشهر الأحياء في مصر وهو حي الجمالية.

المصدر: "القاهرة 24"