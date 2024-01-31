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الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسببت بنزوح حوالي ثمانية ملايين شخص

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الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسببت بنزوح حوالي ثمانية ملايين شخص
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالى ثمانية ملايين" شخص.

وفي تصريح له من السودان، لفت غراندي إلى أنه "على الرغم من التحديات، تواصل إثيوبيا استضافة الأشخاص الفارين من الحرب والعنف في البلدان المجاورة، كما رأيت بالأمس على الحدود السودانية".

وأضاف: "يسعدني أنني تمكنت من تقديم الشكر شخصيا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لاستمرار سياسات إثيوبيا الجيدة تجاه اللاجئين".

ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا".

المصدر: "أ ف ب" + RT

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