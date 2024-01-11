الخارجية الأردنية تعلن مقتل مواطن أردني جراء سطو مسلح لسرقته في شيكاغو

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم الخميس عن مقتل أحد رعاياها إثر سطو مسلح في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن: "الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر هجوم مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته مكان عمله في مدينة شيكاغو".

قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة #شيكاغو الأمريكية. pic.twitter.com/hV0Wm5l8lk — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 11, 2024

وأضاف: أن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم".

ووفقا له: "باشرت السفارة (...) باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة، بالتنسيق مع ذوي المغدور، لنقل الجثمان إلى الأردن، بعد انتهاء التحقيقات".

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية