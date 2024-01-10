الطيران المدني المصري: لا وجود لـ"بوينغ B737-9 Max" بين الطائرات المسجلة في مصر

أكدت وزارة الطيران المدني المصري، أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمسجلة في مصر أي من الطائرات المتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له الطائرة من طراز "بوينغ B737-9 Max" مؤخرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التعاقد الذي تم مؤخراً من جانب شركة مصر للطيران، لتوريد طائرات جديدة من طراز "بوينغ 8- 737 Max " وليست من طراز " B737-9 Max ".

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كما أكدت الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

وشددت وزارة الطيران المدني على ضرورة توخي الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، علماً بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.

هذا وأقر الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديف كالهون في وقت سابق، بمسؤولية شركته عن الحادث الذي تعرضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز" يوم الجمعة متعهدا "كامل الشفافية" في هذا الملف.

وكانت خطوط ألاسكا الجوية قد علقت تحليق جميع طائراتها "بوينغ 737-9" بعد حادث تحطم نافذة إحدى طائراتها يوم الجمعة على ارتفاع 5 آلاف متر وهبوطها الاضطراري.

وأوضحت شركة الطيران أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي وتهبط بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

المصدر:RT