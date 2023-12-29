حماس: المساعدات التي تدخل غزة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات

صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران بأن ما يدخل القطاع من مساعدات إغاثية لا يلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد بدران أن حماس تتابع مسألة فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية ومن بينها معبر "رفح".

إقرأ المزيد

وقال بدران: "حريصون على مناقشة جميع الأفكار مع مكونات الشعب الفلسطيني ونسعى لموقف موحد..الاحتلال لا يعترف بحجم الخسائر الحقيقية التي يتكبدها من المقاومة".

وأكد بدران أن "المقاومة يدها ثابتة وقوية في الميدان".

وأضاف: "مستمرون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا طالما استمر الاحتلال في عدوانه".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وتعلن كتائب القسام وسرايا القدس، باستمرار عن تدميرها دبابات وآليات ومعدات عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وتتواصل الاشتباكات في القطاع لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر:RT