سفير مصر في إيطاليا يكشف تفاصيل شطب روما 100 مليون دولار من ديون القاهرة (فيديو)

كشف سفير مصر في إيطاليا، بسام راضي، تفاصيل قرار شطب روما مبلغ 100 مليون دولار من ديون مصر.

وقال بسام راضي إن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، برنامج بدأ في إيطاليا منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدين في مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل.

وصرح السفير المصري خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" يوم الاثنين، بأن موضوع إسقاط الديون ممتد حتى 2024.

وأكد أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، مشددا على أن علاقات البلدين وطيدة وتتمثل في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.

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وأضاف راضي أن نظرة إيطاليا لمصر نظرة ملموسة خصوصا أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا.

وقال سفير القاهرة في روما إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية في الصعوبة، مؤكدا أن "مصر مفتاح المنطقة والبوابة لإفريقيا".

وأعلن بسام راضي أنه سيتم عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي على رأسه نائب رئيس حكومة إيطاليا.

المصدر: "القاهرة 24" + "صدى البلد"