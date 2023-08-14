خلال لقائه مبعوث واشنطن لليمن.. قرقاش يشيد بجهود السعودية لإيجاد تسوية سلمية للأزمة اليمنية

التقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، يوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية.

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وأكد قرقاش خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية.

وأكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

ونوه قرقاش بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

كما استعرض خلال اللقاء الالتزام التاريخي لدولة الإمارات باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.

المصدر: وام