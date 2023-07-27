لفتة رائعة بين بوتين والسيسي تعيد للأذهان ما حدث عام 2019

ظهر الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس الأربعاء، في سان بطرسبورغ وهما يرتديان نفس رابطة العنق.

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وارتدى بوتين والسيسي نفس رابطة العنق، وهو ما أعاد للأذهان لفتة عام 2019، عندما علق الرئيس الروسي خلال قمة روسيا إفريقيا الأولى على رابطة عنق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أثارت إعجابه.

وتحتوي دائما اللقاءات بين بوتين والسيسي الكثير من الدلالات على قوة العلاقات المصرية الروسية، حيث أكد اللقاء بين الزعيمين على ذلك.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ونوه بوتين إلى أن هذا العام "بعد شهر واحد بالضبط"، يوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وأضاف: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة. لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس. لدينا مشاريع الضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".

ومن جهته أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية.

وأكد الرئيس المصري أن القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية.

كما تقدم السيسي بالتهنئة إلى روسيا بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

المصدر: RT