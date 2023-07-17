السلطات العراقية تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق (صور+ فيديو)

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، استرداد سيارتين فارهتين برقمين مميزين وخمسة ملايين دولار أمريكي من مدير هئية الضرائب السابق في الأنبار.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في بيان صحفي إن "الهيئة استردت جزءا من مبلغ تضخم مدير فرع هيئة الضرائب السابق في الأنبار والبالغ 5 ملايين دولار مع سيارتين".

ونشرت الهيئة صورتين للسيارتين المستردتين وهما G-Class وكاديلاك برقمين مميزين، حيث تصل قيمتهما إلى نحو 450 ألف دولار أمريكي.

وقبل أيام اعتقل الفريق الساند لهيئة النزاهة برئاسة أبو علي البصري، مدير هيئة التقاعد السابق في محافظة الأنبار أنس ياسين بتهمة الفساد.

#رئيس_هيئة_النزاهة_حيدر_حنون

يعلن استرداد 5 ملايين دولار من

مدير هيئة الضرائب السابق #بالانبار

#مع_الدولة_ضد_الفاسدين

قبل عدة ايام اخبرتكم ان حزب التقدم برعاية ( انس العلواني - مدير تقاعد الانبار السابق ) اعاد خمسة مليون دولار الى النزاهة واخبركم اليوم ايضا ان عشر مليون دولار… pic.twitter.com/396IfVscYC — Azhar Al-Jumaili (@AzharJumaili) July 17, 2023

المصدر: RT