 
مباشر

السلطات العراقية تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق (صور+ فيديو)
AFP
العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vp96

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، استرداد سيارتين فارهتين برقمين مميزين وخمسة ملايين دولار أمريكي من مدير هئية الضرائب السابق في الأنبار.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في بيان صحفي إن "الهيئة استردت جزءا من مبلغ تضخم مدير فرع هيئة الضرائب السابق في الأنبار والبالغ 5 ملايين دولار مع سيارتين".

ونشرت الهيئة صورتين للسيارتين المستردتين وهما G-Class وكاديلاك برقمين مميزين، حيث تصل قيمتهما إلى نحو 450 ألف دولار أمريكي.

وقبل أيام اعتقل الفريق الساند لهيئة النزاهة برئاسة أبو علي البصري، مدير هيئة التقاعد السابق في محافظة الأنبار أنس ياسين بتهمة الفساد.

السلطات العراقية تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق (صور+ فيديو)
السلطات العراقية تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق (صور+ فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا