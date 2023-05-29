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بيان أمريكي سعودي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام

أخبار العالم العربي

بيان أمريكي سعودي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام
Globallookpress Mohamed Khidir
العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين في بيان مشترك، عن التمديد خمسة أيام لهدنة في السودان بدأت نظريا قبل أسبوع ولكن لم يتم الالتزام بها على الأرض.

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وأشار البيان إلى أن التمديد يأتي "للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية".

ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار. 

المصدر: "أ ف ب"

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