أثارت حفيظته.. رئيس الحكومة المغربية ينتقد الطريقة التي يرافع بها النائب محمد أوزين

أثارت الطريقة التي يرافع بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني في المغرب محمد أوزين، حفيظة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال عزيز أخنوش إن أوزين "انتقل من الشعر إلى التهييج"، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع مكانته كأمين عام لهيئة سياسية.

ورد رئيس الحكومة على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إليها فرق المعارضة بشأن فشل الحكومة في تحقيق السيادة الغذائية وضعف حصيلة مخطط المغرب الأخضر، بالقول: "لا جدوى من نقاش مؤسساتي إذا تحول إلى تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق أهداف ضيقة".

وأضاف: "حين نريد أن نقيم المنجزات علينا أن نقوم بتقييم نستحضر فيه الوضعية التي كنا فيها، والوضعية التي نوجد فيها الآن وإلى أين نسير"، معتبرا أن مخطط المغرب الأخضر الذي انتهى في سنة 2020 كان يخضع لتقييم سنوي بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، وأنه كان محط تقييم شامل أيضا من طرف مختلف الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية سنة 2020.

وأشار إلى أن التقييم الذي استغرق ثلاثة أشهر، انتهى بتقرير مفصل وقعه اثنا عشر رئيس جهة وتسع عشر من رؤساء الفيدراليات البيمهنية، وتضمن الجوانب الإيجابية المحققة إضافة إلى الأمور التي يجب الاستمرار في الاشتغال عليها، وأن هذا التقييم هو الذي بنيت عليه استراتيجية الجيل الأخضر.

وأضاف رئيس الحكومة، في رده على دعوة فرق المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخطط: "المجلس الأعلى للحسابات يتتبع الأمور، والقضاة كانوا ساكنين في وزارة الفلاحة".

وفي السياق ذاته أشار إلى أن الملك محمدا السادس يعرف التفاصيل الدقيقة لمخطط المغرب أكثر من عدد من الناس في وزارة الفلاحة.

واتهم أخنوش المعارضة متهما إياها بخلق الأخبار الزائفة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي