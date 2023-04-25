شنقريحة: الحروب الحديثة مختلفة تماما عن سابقاتها

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الحروب الحديثة التي يعرفها العالم اليوم، مختلفة تماما عن الحروب السابقة.

وفي كلمة له خلال أشغال الدورة 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية، أكد الفريق أول أن ذلك دفع الجيش الجزائري للاعتناء بجانبين حيويين وهما التزود بالعتاد الحديث، وتكوين عنصر بشري مؤهل.

وحث رئيس الأركان إطارات المدرسة العليا الحربية على تشجيع الضباط الدارسين على الإثراء المستمر لرصيدهم المعرفي، سواء من خلال المطالعة أو من خلال استغلال تجاربهم الميدانية.

وشدد السعيد شنقريحة على أهمية الإرادة والإصرار لتحقيق النجاح والإيمان بالانتصار لدى الإطارات المستقبلية للجيش.

المصدر: "الشروق" الجزائرية