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نجل أسامة بن لادن يكشف سبب رغبة والده في فوز جورج بوش الابن بالرئاسة الأمريكية (فيديو)

أخبار العالم العربي

نجل أسامة بن لادن يكشف سبب رغبة والده في فوز جورج بوش الابن بالرئاسة الأمريكية (فيديو)
AFP
صورة أرشيفية
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كشف عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، سبب رغبة والده، في فوز جورج بوش الابن، بالرئاسة الأمريكية.


و في تصريحات له خلال لقاء تلفزيوني، أوضح  عمر بن لادن السبب قائلا: "لأنه (أسامة بن لادن) يظن أنه (جورج بوش الابن) أحمق في تعاملاته وأسلوبه، ويُستفز".

وأضاف: "وهذا الذي كان يحتاجه الوالد في هذا الوقت، بحيث يستفزه ويجعله يثور بحيث يستقطب كل جنوده وجيوشه ويجلبها إلى أفغانستان".

وأردف: "هذا ما كان يخطط له قبل وصول جورج بوش، وقبل ما تحصل الضربة".

المصدر: "القبس"

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