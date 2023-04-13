نجل أسامة بن لادن يكشف سبب رغبة والده في فوز جورج بوش الابن بالرئاسة الأمريكية (فيديو)

كشف عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، سبب رغبة والده، في فوز جورج بوش الابن، بالرئاسة الأمريكية.



و في تصريحات له خلال لقاء تلفزيوني، أوضح عمر بن لادن السبب قائلا: "لأنه (أسامة بن لادن) يظن أنه (جورج بوش الابن) أحمق في تعاملاته وأسلوبه، ويُستفز".

وأضاف: "وهذا الذي كان يحتاجه الوالد في هذا الوقت، بحيث يستفزه ويجعله يثور بحيث يستقطب كل جنوده وجيوشه ويجلبها إلى أفغانستان".

وأردف: "هذا ما كان يخطط له قبل وصول جورج بوش، وقبل ما تحصل الضربة".

#عمر_بن_لادن: والدي كان يتمنى فوز جورج بوش الابن بالرئاسة.. لهذا السبب — القبس (@alqabas) April 13, 2023

المصدر: "القبس"