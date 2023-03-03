مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس

أشار مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أنه مساء يوم الجمعة، قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة، منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد المسؤول بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت منازل المواطنين على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.

وأضاف دغلس بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة ظهرا على شارع حوارة الرئيسي، ما أدى الى تحطيم زجاج إحداها.

وأعلن المسؤول، في وقت سابق، تسجيل نحو ثلاثمئة اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات حوارة وبورين وعصيرة جنوب مدينة نابلس.

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المصدر: وكالات