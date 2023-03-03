تحرك عاجل في مصر استجابة لاستغاثة المصريين عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عدد من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل.

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تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من مجموعة من الأشخاص يفيد بتعرضهم للنصب من أحد التطبيقات الإلكترونية يدعى هوج بول وبتقنين الإجراءات واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة ألقت قوات الأمن القبض على مشرفي المجموعات الخاصة بتطبيق هوج بول وجار ضبط وإحضار باقي المتهمين وتم عرضهم على جهات التحقيق.

كما تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام، ضد منصة تدعى هوج بول للاستثمار، لاتهامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث مالا يخطُر على بال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني على طريقة بونزي.

وذكر البلاغ أن منصة هوج بول للاستثمار نصبت واحتالت على المواطنين المصريين، واستولت على عشرات الملايين من الجنيهات، حيث ظهرت في شهر أغسطس من العام 2022 واندرجت تحت مسمى شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت مسمى هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعى م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.

المصدر: RT