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مقتل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل
AP
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أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه سيارة بداخلها مواطن بالقرب من حاجز (160) شرق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مما أدى إلى مقتله.

وحسب المعلومات فإن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر قد وصلت إلى المكان وقد تم منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من السيارة، ومن ثم حضرت سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء الإسرائيلية.

ولم تتضح الصورة بعد، حيث قال أحد المواطنين، "بأن شابا كان يقود سيارة بالقرب من الحاجز، ويطلق العنان لزامور سيارته، فتقدم منه أحد الجنود، وخلال محاولته الهرب من الجندي، أصابت سيارته الجندي فوقع على الأرض، فقام الجندي وبدأ الجنود بإطلاق النار على السيارة، وخلال محاولة الشاب الهرب اصطدم بسيارة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان ابو فودة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم الاثنين".

المصدر: "معا" + "صفا"

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