مستوطنون يعتدون على منازل وممتلكات للفلسطينيين في الضفة

هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وعدد من المنازل.

وهاجم مستوطنون من مستوطنة شافوت راحيل بلدة جالود جنوب شرق نابلس وقاموا بالاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وإحراق المركبات.

كما حطم مستوطنون زجاج منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وخطوا كتابات عنصرية مثل الموت للعرب.

وطبقا لأهالي القرية، فإن الجنود الذين كانوا في المنطقة لم يفعلوا شيئا.

ورش المستوطنون الفلسطينيين برذاذ الفلفل عند مفترق مستوطنة يتسهار ورشقوهم بالحجارة، ونتيجة لذلك أصيب فلسطيني وحالته طفيفة.

وفي حادث لاحق، رشق عشرات المستوطنين سيارات فلسطينية في ممر حوارة جنوب نابلس بالحجارة.

المصدر: "معا"