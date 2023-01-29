نتنياهو يعلن عن سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين بعد عمليتي القدس

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدم بيت عائلة مطلق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب"، خيري علقم، وبسحب الإقامة في القدس من عائلات منفذي العمليات.

وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) صادقت، أمس، على سلسلة إجراءات "لمحاربة الإرهاب"، تتضمن تعزيز انتشار قوات الأمن، ومحاسبة منفذي عمليات "الإرهاب" وداعميهم. كما أغلقنا صباح اليوم بيت "المخرب" الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس وسنهدمه لاحقا. وقررنا سحب حقوق عائلات داعمة للإرهاب" على حد تعبيره.

وأضاف: "سنبحث في اجتماع الحكومة اليوم خطوتين أخريين هما سحب هويات وإقامة عائلات "مخربين" داعمة للإرهاب، وبالتوازي مع ذلك سوف نوسع ونسرع إجراءات منح تصاريح لحمل السلاح لآلاف المواطنين الإسرائيليين".

وقال نتنياهو: "سنقرر قريبا خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة"، (أي في الضفة الغربية المحتلة). وأضاف: "سنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من بلادنا أننا هنا كي نبقى".

وزعم نتنياهو: أننا "لا نبحث عن التصعيد، لكننا مستعدون لمواجهة أي احتمال. وردنا على الإرهاب سيكون شديدا وقويا وسريعا ودقيقا".

وادعى أيضا أن "الجهات الإرهابية تسعى لارتكاب مجازر ضدنا دون تمييز، ولذلك علينا جميعنا أن نكون موحدين كرجل واحد في حرب لا هوادة فيها ضدهم. وسننتصر عليهم".

المصدر: وكالة معا