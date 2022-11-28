وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر القادمة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات (المشاورات السياسية) على مستوى نواب الوزراء بين تركيا ومصر قريبا.

وأوضح الوزير التركي في تصريحات صحفية أنه من الممكن أيضا تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر القادمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.

وأشار إلى أن هذا اللقاء جرى بتدخل ومساعي من أمير قطر تميم بن حمد، لافتا إلى أن اللقاء استمر من 30 إلى 45 دقيقة.

وأوضح أردوغان أن هذا اللقاء كان جيدا، مضيفا: "عملية بناء العلاقات مع مصر، ستبدأ باجتماع الوزراء".

وذكر أردوغان أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والتركي هي علاقات مهمة جدا ويحب أن تطور وتتحسن في الفترة القادمة، معتبرا أن دخول أطراف أخرى في المنطقة لن يكون إيجابيا.

المصدر: RT