الرئيس التونسي قيس سعيّد يستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حظي لعمامرة خلالها باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأبلغ الوزير لعمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس قيس سعيّد.

ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين البلدين، وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق.

وشكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، وتم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الاقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.

وأكد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها.

وأجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

المصدر: النهار الجزائرية