السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 245 حالة، ووفاة حالتين.

وهذه الحصيلة في الإصابات تُعد الأعلى منذ نحو 3 أشهر، حين أعلنت الوزارة تسجيل 323 إصابة جديدة بالفيروس.

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وحسب إحصاءات الوزارة اليوم فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 820 ألفا و644 إصابة، بينها 4330 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 806 آلاف و919 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9395 حالة وفاة.

المصدر: صحيفة "عكاظ"