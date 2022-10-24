السعودية.. رصد متحور "XBB" من "أوميكرون" في عدد محدود من العينات الإيجابية

أعلنت هيئة الصحة العامة في السعودية (وقاية)، رصد المتحور الفرعي "XBB" من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في عدد محدود من العينات الإيجابية.

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وأشارت الهيئة إلى "استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن "المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وأنه تم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية".

وأضافت "وقاية" أن "حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك "كوفيد19"، تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة.

وتوقعت الهيئة ازدياد هذه الحالات خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح.

وأوضحت أن هناك ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس "B" النمط الشائع حاليا بالمملكة، يليه النمط الفايروسي "A" من سلالتي "H1N1" و"H3N2".

وشددت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخصوصا لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات.

المصدر: "عكاظ"