وفد تركي رفيع يبحث مع حكومة طرابلس تحضيرات "المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى"

بحث وفد تركي رفيع مع حكومة طرابلس تحضيرات عقد "المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى"، ومنتدى الشراكة الليبي التركي، وذلك في العاصمة الليبية.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية، (التي يرأسها عبد الحمد الدبيبة)، أن المنتدى "سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة".

وقالت إن رئيس الوزراء التقى وفدا تركيا رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ويضم وزراء "الدفاع خلوصي أكار، والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس الأركان العامة ياشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين".

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وأضافت أن الاجتماع أعقبه توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة أن الأخير بحث مع أكار "التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والحكومة المعينة من البرلمان (برئاسة فتحي باشاغا)، أعلنا رفضهما اتفاقية وقعتها حكومة الدبيبة، اليوم، مع أنقرة للتنقيب عن الغاز.

المصدر: RT