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إسرائيل تدخل على خط الأزمة بين المغرب والجزائر وتوقع اتفاقا مع الرباط

أخبار العالم العربي

إسرائيل تدخل على خط الأزمة بين المغرب والجزائر وتوقع اتفاقا مع الرباط
Gettyimages.ru
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ذكر موقع هسبريس نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإيجاد حل لمشكلة تخزين الطاقة في المغرب.

كما يشمل الاتفاق نقل الطاقة إلى البلدان المجاورة، من بينها إسبانيا.

وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية توترا بسبب تراجع إمدادات الغاز الجزائري لمدريد، على خلفية الأزمة بين المغرب والجزائر.

وتوقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في نهاية أكتوبر الماضي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء.

وتقوم إسبانيا بتزويد المغرب بالغاز عبر الأنبوب ذاته، لكن موقع هسبريس قال إن المعطيات الرسمية تظهر أن الغاز المسال الجزائري لم يعد يصل إلى الأسواق الإسبانية.

المصدر: هيسبريس

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