قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي ليبيا

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي في ليبيا عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة 13 آخرين، جراء اشتباك بين مجموعات مسلحة ليل أمس الأحد في مدينة الزاوية.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة نشبت بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية في قلب المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مني قوله إن القتال اندلع بعد مقتل أحد أفراد إحدى المجموعتين على يد مناصر للمجموعة الأخرى بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب، وهو أمر شائع جدا في هذه المدينة القريبة من الحدود مع تونس.

هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها "البالغ" جراء الاشتباكات المسلحة في الزاوية.

وفي بيان لها، دانت البعثة الأممية "استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان"، داعية إلى "ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة".

المصدر: "فرانس برس"