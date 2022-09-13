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ليبيا.. إصابات بانفجار عنيف دوّى في مستودعات للوقود في سبها (فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. إصابات بانفجار عنيف دوّى في مستودعات للوقود في سبها (فيديو)
RT
ليبيا.. إصابة عدة أشخاص في انفجار قوي بإحدى مستودعات تخزين الوقود في سبها
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أفاد مراسل RT بإصابة عدة أشخاص بانفجار قوي دوى ليلة الأربعاء في مستودعات للوقود بمدينة سبها الليبية، وخلف أضرارا مادية طالت بعض المنازل المجاورة.

وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت بوقوع انفجار بمحطة وقود بالطريق الزراعي الجديد بالقرب من حي الحساونة بمدينة سبها.

ونشرت الحسابات مقطعا مصورا يظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع انفجار قيا إنه وقع في محطة للوقود، وسط أنباء عن تضرر منازل قريبة من المحطة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحادث.

RT - ناصر حاتم

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